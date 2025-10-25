English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ...

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ...

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:50 PM IST
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯು 1, 2, 3, 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 7% ಇದೆ
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ...

Post Office TD Scheme: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಟಿಡಿಗಳಂತೆಯೇ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯು 1, 2, 3, 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ 7% ಇದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 4,59,552 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: JIO Plan : ದಿನಕ್ಕೆ 3GB ಡೇಟಾ.. ಉಚಿತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್.. ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...!

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಲು ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಂತೆ, ಟಿಡಿ ಖಾತೆಗಳು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?

* ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
* ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
* 1, 2, 3, ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
* ನೀವು ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,73,000 ರೂ. ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬೆಳೆ: ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

ಇದು ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?

* ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿ.
* ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ: ಬಡ್ಡಿ ದರ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟಿಡಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
* ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ: ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಭದ್ರತೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ನೇರ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯು ಟಿಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅನನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

