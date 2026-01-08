English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,550 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7.4% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:11 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,550 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Post Office Saving Schemes: ಜನವರಿ 1, 2025ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ MIS (ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ) ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,550 ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

SIS ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7.4% ಬಡ್ಡಿ 

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ MIS ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್!‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನೂ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,550 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

