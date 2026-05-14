Post Office RD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit - RD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 6.7% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆತಂಕವಿದ್ದರೂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಉಳಿತಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು RD ಖಾತೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ತೆರೆಯಬಹುದು. 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 12 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಸುಮಾರು 50%ರವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
