Post Office scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 411 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 43 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಪಡೆಯಿರಿ...!

ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ಈಗ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ PPF ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 7.9 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ 12500 ರೂ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ 411 ರೂ. ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಸುಮಾರು 43.60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ 100% ಸುರಕ್ಷಿತ:
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ; ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಎಫ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 12 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಲಭ್ಯ:
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಾಲವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸುಲಭ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ಪೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ PPF ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ IPPB ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, PPF ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.