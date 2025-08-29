ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹70 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ... ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ

Post Office Savings Schemes: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬಡವರು ತಾವು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಹತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ!
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ.ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಅಂದರೆ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 70 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 70 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,100 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,200 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 3.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮೇಲಿನ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 6.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ
ಪಿಪಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ?
ಸ್ಥಿರ ನಿಧಿ: ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ: ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ.
ಸುರಕ್ಷಿತ: ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುವರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)