ಕೇವಲ 12,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ!

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆ ಉಳಿತಾಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೂ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. PPF ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
PPF ಯೋಜನೆಯು EEE ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 500 ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1,50,000 ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ನೀವು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ರೂ. 22,50,000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 7.1% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 18,18,209 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ರೂ. 40,68,209 ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಖಾತೆಯು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ (ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರೆ, 2026-27 ರ ನಂತರ ನೀವು ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
