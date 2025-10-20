ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..!

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಠೇವಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ₹1,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಮಿತಿ ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ MIS ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 7.4% ಆಗಿದೆ. ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಅಂದಾಜು ₹3,083 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ₹5,550 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.