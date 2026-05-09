ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು SIPನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ? ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Mutual Fund SIP: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು SIP ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
SIP ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿದರದ (Compounding) ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10,000 SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಆದಾಯ ಪಡೆದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹6 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, SIP ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ‘ರೂಪಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರೆಜಿಂಗ್’ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಖರೀದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ SIP ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು SIP ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯ ರಿಸ್ಕ್, ಫಂಡ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)