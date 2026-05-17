ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
Post Office MIS: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಂ ಸ್ಕೀಮ್ (POMIS) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಂ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.4% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಚ್ಯುರಿಟಿ ಬಳಿಕ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹9,250 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.11 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹5,550 ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, “ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ” ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)