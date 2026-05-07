ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Post Office Time Deposit: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (Time Deposit) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹2.25 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ₹98,016 ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ₹3,23,016 ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ₹100ರ ಗುಣಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 6.9%ರಿಂದ 7.5%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಠೇವಣಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅಪಾಯರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)