PPF Scheme: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (PPF) ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 25 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,000 ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹24,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.08 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅನೇಕರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
