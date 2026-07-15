Post Office Deposit Schemes 2026: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ (India Post) ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (Time Deposit - TD) ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹2,00,022 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹90 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 1, 2, 3 ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 5 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
₹2,00,022 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
ಪ್ರಸ್ತುತ 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ, ₹2,00,022 ಅನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹2.90 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹90 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರ ಮೊತ್ತವು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತ?
ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತರು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಧನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ
5 ವರ್ಷದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
* ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ
* ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ
* ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)