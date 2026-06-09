Post Office RD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸದಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (RD) ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.49 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹42,000 ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂಲಧನ ₹2.10 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ₹2.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹39,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹100ರಿಂದಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ RD ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಉಳಿತಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಇದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು RD ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2.49 ಲಕ್ಷದ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)