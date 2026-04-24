ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹80,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹21.69 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 10:08 PM IST
  • ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹80,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹21.69 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಒಟ್ಟು ₹12 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹9.69 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • PPF ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ, 7.1% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ

PPF Investment: ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (PPF) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ PPF ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7.1 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ PPF ಖಾತೆಗೆ ₹80,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ₹21,69,712 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹12,00,000 ಆಗಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ₹9,69,712 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಲಿದೆ.

PPF ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆ ಸಿಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.50 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ PPF ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ PPF ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಉಳಿಸಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

