ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ! ಶ್ರೀಮಂತರ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಿದು

Green energy metals: ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ತಾಮ್ರ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಜಯ್ ಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಮ್ರವು ಮುಂದಿನ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಲೋಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಮ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಜಯ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಲೋಹಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದರ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 600,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿ ತೆರೆಯಲು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಅವುಗಳ ಖನಿಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ 5.90 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕೊರತೆ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2020 ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕುಸಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 3.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ $11,000 ರಿಂದ $14,000 ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಇದು 20 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
