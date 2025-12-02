Public Provident Fund Scheme: ಕೇವಲ ₹5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾತೆಗೆ ₹16 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ!

Public Provident Fund Scheme: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಈ PPF ಹೂಡಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
PPFನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಬಳಸುವವರು ಈ PPFನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. PPF ವಾರ್ಷಿಕ 7.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 16,27,284 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 7,27,284 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
