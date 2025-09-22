English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹23,508 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಈಗ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹23,508 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 22, 2025, 06:51 PM IST
  • ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
camera icon5
Navapanchama Raja Yoga
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌.. ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI
camera icon5
bank holiday today
ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌.. ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Navaratri 2025
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹23,508 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Post Office TD scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಮಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯ ಠೇವಣಿ (TD) ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6.9%, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.0%, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.1% ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 7.5% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಯೋ 77 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, OTT ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ!

ಈಗ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಶೇ.7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹23,508 ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,23,508ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿವೆ. ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಮತ್ತು ₹100ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ 'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ' ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆದಾರರು ಹಿಂಪಡೆಯದೇ ಇರುವ ಆದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Post Office TD schemePost office FD calculatorPost Office TD calculatorPost Office 3 years TDPost Office 3 years TD interest rate

Trending News