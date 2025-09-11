English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ..! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ.. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

investment ideas: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ಭ್ರಮೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ₹4200 ಸಂಬಳದಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:40 AM IST
  • ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ..! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ಗಳಿಕೆ.. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

earn in crore: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕಥೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

4200 ರೂ. ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ
2000ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹5000 ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕನಸು – ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಅವರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹4200 ಸಂಬಳ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು – ಅದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಉಳಿತಾಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 34,224 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಸಾಲ ಮಾಡದೇ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಯಾರಿಗೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸದಾ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಸಂಬಳ ₹63,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೂ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಬದುಕು, ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು, ಉಳಿದುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ – ಈ ಮಾರ್ಗವೇ ಅವರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ
ಇಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹1.01 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ₹65,000 ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ – ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವೂ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೂ ಆದಾಯ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ 
ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹60,000 ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ ₹25,000 ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ₹6500 ಸೇರಿದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವ
ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ 1BHK ಮನೆನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ – ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠ ಏನೆಂದರೆ – ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಶಿಸ್ತು, ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ, ಸರಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸದಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 

