ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತ, SIPಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ

Investment in SIP: ನೀವು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದು. ಹೌದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ SIP (Systematic Investment Plan) ಮೂಲಕ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ.
SIP ಎಂದರೇನು?
SIP ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ (ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ “ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲು ಹೇಗೆ?
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1,25,000 SIP ಮಾಡಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹1.01 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ 13–14% ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,30,000 SIP ಮಾಡಿದರೆ, ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ — ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯ ಗುರಿ
ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 SIP ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ವಾರ್ಷಿಕ 12% ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ₹1.12 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ (13–14%), ಈ ಮೊತ್ತ ₹1.18 ಕೋಟಿಗೂ ಏರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ ಖಚಿತ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದ್ದರೆ, SIP ನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹25,000 SIP ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ 12% ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ₹1.18 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
SIP ಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು (₹500 ಅಥವಾ ₹1000 ರಿಂದ).
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ವಿಧಾನ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.