ಆಭರಣಪ್ರಿಯರೇ "ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ" ಖರೀದಿಸುವ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ..! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಈ ಲೋಹದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಿ.

investment on copper : ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದರೆ, ಈ ಲೋಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಲಾಭದ ಲೋಹವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:10 PM IST
  • ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ
  • ಈ ಲೋಹ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

investment on copper: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ – ಅದು ತಾಮ್ರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ₹963.45 ತಲುಪಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಗ್ರಾಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಗಣಿ ಹಾಗೂ ಪೆರುವಿನ ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾನ್ಸಿಯಾ ಗಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿಗಿಂತ ಮೂರುರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಾಮ್ರ EVಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ EVಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಚೀನಾ ಕೂಡ ತಾಮ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 60 ಭಾಗ ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೇ ಸೇರಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಾಮ್ರ ETF ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ETF ಹೂಡಿಕೆಗಳು 45% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ. MCX ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ₹1,080 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ.
 

