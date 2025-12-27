ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ..!? ಒಂದು 4-5 ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೀಡಿ ಇವಾಗ್ಲೆ

iPhone price drop : ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು.. ಐಫೋನ್ 15 ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಯಸ್... ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಕ್ರೋಮಾ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಐಫೋನ್ 15 ಅನ್ನು ಕೇವಲ 36,000 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ 15 ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 128GB ಐಫೋನ್ 15 ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 79,900 ರೂ. ಆದರೆ ಕ್ರೋಮಾ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 57,990 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು 14,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4,000 ರೂ.ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ 36,490 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ, EMI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ iPhone 15 ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ EMI ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 15 ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ A16 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್, 48MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಐಫೋನ್ 15 ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ.