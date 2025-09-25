English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಡಿಪ್ರೆನ್ಸ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

iPhone Price: ದುಬಾರಿ ಐಫೋನ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

Sep 25, 2025
  • ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿದೆ.
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಡಿಪ್ರೆನ್ಸ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

iPhone Price: ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜನರು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಐಫೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಐಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ ಏರ್, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಆಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ 256 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 325,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,02,014) ಮತ್ತು 394,500 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,23,830). ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ 17, 256 ಜಿಬಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 82,900 ಮತ್ತು 512 ಜಿಬಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,02,900 ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ vs ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ

ಆಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್‌ನ 256 ಜಿಬಿ, 512 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 1 ಟಿಬಿ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ 440,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,38,268), ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ 509,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,59,927) ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ 578,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,81,585) ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 256 ಜಿಬಿ, 512 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 1 ಟಿಬಿಯ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,34,900, ರೂ. 1,54,900 ಮತ್ತು ರೂ. 1,74,900.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಬೆಲೆ vs ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಬೆಲೆ

ಆಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ನ 256 GB, 512 GB ಮತ್ತು 1 TB ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ PKR 398,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,25,085), PKR 467,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,46,744) ಮತ್ತು PKR 536,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,68,402) ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಫೋನ್ ನ 256 GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,19,900, ರೂ. 1,39,900 ಮತ್ತು ರೂ. 1,59,900 ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ vs ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ

ಆಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್.ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ 256GB, 512GB, 1TB ಮತ್ತು 2TB ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ PKR 473,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,48,470), PKR 542,000 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,70,128), PKR 611500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 1,91,944) ಮತ್ತು PKR 748,500 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 2,34,947) ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 256GB, 512GB, 1TB ಮತ್ತು 2TB ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 1,49,900, ರೂ. 1,69,900, ರೂ. 1,89,900 ಮತ್ತು ರೂ. 2,29,900.

