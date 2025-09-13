ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 14, ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ, ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಹಲವರ ಕನಸಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್ 14
128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಫೋನ್ 14 ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೂ, ಮಿಡ್ನೈಟ್ , ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 14 ಕೇವಲ 39,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 14 ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ A15 ಬಯೋನಿಕ್ ಚಿಪ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 16 ಫೋನ್
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 14 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ₹1,19,900 ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ₹70,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲತಃ ₹1,44,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಇದು ₹90,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಐಫೋನ್ 16 ಸರಣಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯೇ?
ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. iPHONE14 ಮತ್ತು iPhone 16 ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
