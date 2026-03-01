Gold Loan: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್!

gold loan: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಸುಮಾರು 125-128 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 3.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಒಂದೇ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಬಜಾರ್ ಸಿಇಒ ಅಧಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಬಿಐ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 9 ರಿಂದ 15 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಎಂಐಗಳು ಅಥವಾ ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.