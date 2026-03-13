English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

packaged drinking water price hike: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 13, 2026, 03:41 PM IST
  • ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ
  • ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಬೇಸಿಗೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.. 

ಆದರೆ ಈಗ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಉದ್ಯಮವೂ ಒಂದು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದಾಜು $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುದ್ಧವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ ನೀರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.

ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತಯಾರಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 170 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿಗೆ 0.45 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಸುವ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 35 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಇಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (GSPMA) ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 18 ರೂ.ಗಳಿಂದ 32 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಣ್ಣ ತಯಾರಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.

    
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

