ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಆಯ್ತು.. ಈಗ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಬೇಸಿಗೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ..
ಆದರೆ ಈಗ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಉದ್ಯಮವೂ ಒಂದು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ನೀರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದಾಜು $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುದ್ಧವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ ನೀರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತಯಾರಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 170 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿಗೆ 0.45 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 35 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಇಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
