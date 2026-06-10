ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 1.00 ರಷ್ಟು ($0.91) ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $92.36 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇತ್ತ ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾನದಂಡವಾದ WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇಕಡಾ 0.96 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $89.05 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 1.31 ರಷ್ಟು ($1.26) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $97.19 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೊಡ್ಡ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದವು:
ಮೇ 15: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹3 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹3.29 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ.
ಮೇ 19 ಮತ್ತು 23:** ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹87 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹91 ರಂತೆ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಮೇ 25: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2.61 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹2.71 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ.
ಆದರೆ, ಮೇ 25ರ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹114.57 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹99.64 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹113.51 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹99.82 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹113.37 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ₹99.36 ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹111.21 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ₹97.83 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹107.77 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹99.55 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹105.26 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ₹100.49 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾ ಎರಡೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹102.12 ರಂತೆ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ₹95.20 ಹಾಗೂ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ₹97.56 ರಷ್ಟಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹101.89 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ₹95.36 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಉಳಿದ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ₹101.51 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹89.47 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ₹750 ಕೋಟಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ₹750 ಕೋಟಿ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಾಂತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹೊಸ ದರ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು:
Indian Oil (IOC):'RSP [ನಗರದ ಕೋಡ್]' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9224992249 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ.
Bharat Petroleum (BPCL): 'BPCL [ನಗರದ ಕೋಡ್]' ನೊಂದಿಗೆ 9223112222 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ.
Hindustan Petroleum (HPCL): 'HPPRICE [ನಗರದ ಕೋಡ್]' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ 9222201122 ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ.