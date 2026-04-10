ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ IRCTC ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ

IRCTC ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 12ರ ನಡುವೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್)ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 4 ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:14 AM IST
IRCTC Package: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲವು ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಜಂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ. ಕಿಶೋರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 12ರ ನಡುವೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ (ಹೈದರಾಬಾದ್)ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 4 ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಅಯೋಧ್ಯೆ-ಕಾಶಿ: ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ ದರ್ಶನ ಯಾತ್ರೆ: ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುರಿ, ಕೋನಾರ್ಕ್, ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ, ವಾರಣಾಸಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 16,700 ಆಗಿದೆ. 3ನೇ ACಗೆ 26,100 ರೂ. ಮತ್ತು 2 ACಗೆ 34,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ವಾರಂಗಲ್, ಖಮ್ಮಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಡಿವಾಡ, ಭೀಮಾವರಂ, ತಣುಕು, ನಿಡದವೋಲು, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಸಾಮರ್ಲಕೋಟ, ತುಣಿ, ದುವ್ವಾಡ, ಪೆಂಡುರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಹರಿದ್ವಾರ-ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ-ಋಷಿಕೇಶ-ಯಾತ್ರೆ (SCZBG57): ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ, ಬೃಂದಾವನ, ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮೇ 12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 21ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 16,500 ರೂ., 3 AC ಬೆಲೆ 25,700 ರೂ. ಮತ್ತು 2 AC ಬೆಲೆ 33,400 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭುವನಗಿರಿ, ಜನಗಾಂವ್, ಕಾಜಿಪೇಟೆ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ಮಂಚೇರಿಯಲ್, ಬೆಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ, ಸಿರ್ಪುರ್ ಕಾಗಜ್ ನಗರ, ಬಲ್ಹರ್ಷ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಅರುಣಾಚಲಂ - ದಿವ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿದಂಬರಂ (SCZBG58): ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಮಧುರೈ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ತಿರುಚ್ಚಿ, ತಂಜಾವೂರು, ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮೇ 24ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 14,500 ರೂ., 3 AC ಬೆಲೆ 21,700 ರೂ. ಮತ್ತು 2 AC ಬೆಲೆ 27,900 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜನಗಾಂವ್, ಕಾಜಿಪೇಟೆ, ವಾರಂಗಲ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ, ಮಧಿರಾ, ವಿಜಯವಾಡ, ತೆನಾಲಿ, ಒಂಗೋಲ್, ನೆಲ್ಲೂರು, ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮದೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಶಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ - ಯಮುನಾ ನದಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ವಿಶೇಷ (SCZBG59): ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಿ, ಕೋನಾರ್ಕ್, ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ, ವಾರಣಾಸಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಮುನಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಜೂನ್ 03ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 16,700 ರೂ., 3 AC ಬೆಲೆ 26,100 ರೂ. ಮತ್ತು 2 AC ಬೆಲೆ 34,100 ರೂ ಇದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಕಾಜಿಪೇಟ್, ವಾರಂಗಲ್, ಖಮ್ಮಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಡಿವಾಡ, ಭೀಮಾವರಂ ಟೌನ್, ತನುಕು, ನಿಡದವೋಲು, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಸಾಮರ್ಲಕೋಟ, ತುಣಿ, ದುವ್ವಾಡ, ಪೆಂಡುರ್ತಿ, ವಿಜಯನಗರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಸತಿ, 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿ-ಊಟ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೈಲನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 9701360701, 9281030727, 9281030759 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ www.irctctourism.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

