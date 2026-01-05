English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IRCTCಯಿಂದ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನೋಡಿ

ಕೊಚ್ಚಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಇಂದೋರ್, ಜೈಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jan 5, 2026, 02:31 PM IST
  • IRCTCಯು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಸಿದೆ
  • ಜನವರಿ 26ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
  • 4-ರಾತ್ರಿ/ 5-ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹94,730

IRCTCಯಿಂದ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನೋಡಿ

IRCTC tour package: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ದುಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ IRCTC ದುಬೈಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಪ್ರವಾಸ

ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 26ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು IRCTC ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಚ್ಚಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಇಂದೋರ್, ಜೈಪುರ, ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ನೀಡುವ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್‌ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ದರ ಎಷ್ಟು?

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಅವರನ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾರತೀಯ ಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. 4-ರಾತ್ರಿ, 5-ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹94,730ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ, ತ್ರೀ-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ, ಊಟ, ಎಸಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ?

IRCTC ಜೈಪುರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗುರ್ಜರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ದುಬೈ, ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ, ಮಿರಾಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸೌಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಸ್ ಸೌಕ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿ ನಗರ ಪ್ರವಾಸವು ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಜನವರಿ 6ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆಸಕ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ 2,000 ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೂಷಣೆ! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?

