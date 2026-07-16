IRCTC: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ (IRCTC) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ (IRCTC New Website). ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೀಟಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ!
IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಜೈಪುರದ ಮಾಳವೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ!
ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ:
* ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ: ಲಾಗಿನ್ ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಗತ್ಯ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಆಡ್ಗಳು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಆಡ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
* ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆ: ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಲೀಪರ್, ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ವೇಗದ ಚೆಕ್ಔಟ್: ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ IRCTC "ವೇಗದ ಚೆಕ್ಔಟ್" ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
* ಸುಲಭ ಬುಕಿಂಗ್: ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, "ಸುಲಭ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬುಕಿಂಗ್" ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು https://www.irctc.co.in/eticket/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮೈನ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬೀಟಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ:
ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೇ, ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅಂತೂ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.