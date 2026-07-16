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IRCTCಯಿಂದ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಾಂಚ್‌! ಇನ್ಮೇಲೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ

New Website: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್‌ ಆಂಡ್‌ ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ (IRCTC) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:06 PM IST
IRCTCಯಿಂದ ಹೊಸ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಲಾಂಚ್‌! ಇನ್ಮೇಲೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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