  • ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ

Indian Railways: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟ್ರೈನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜನರಲ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:38 AM IST
  • ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತ
  • ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಪರಿಚಯ
  • ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಜನರಲ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ವರೆಗೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ

Indian Railway New Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೂರದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಸೀಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ನೇರ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣವು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಹೊಸ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹80,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ..
* ಈ ಹೊಸ ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
* ರೈಲ್‌ಒನ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ, ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್‌ ರೈಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.. ಟ್ರೈನ್‌ ಹೊರಡುವ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ!

ರೈಲ್‌ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
>> ಮೊದಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಜರ್ನಿ ಪ್ಲಾನರ್‌ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
>> ಇಲ್ಲಿ “ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ” (ಅಥವಾ “ಸಾಮಾನ್ಯ”) ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
>> ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
>> ನೀವು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, GPS ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ; ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
>> ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ರೈಲು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಮೇಲ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
>> ಬಳಿಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ. ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಟಿಕೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
>> ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಿಡಿಎಫ್‌ ಅನ್ನು ಸಹ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 

