IRCTCಯಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾದ್ರೆ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ!!

IRCTC new rules from April: ಟಿಕೆಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ (Ticket cancellation) ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿ (Refund policy)ಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರ ನಡುವೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಡಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೈಲು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೂ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ "No Refund" ವಿಂಡೋ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
2026ರ ಹೊಸ IRCTC ರದ್ದತಿ & ಮರುಪಾವತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು
ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಬಲ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ವೆಚ್ಚ (Cancellation cost) ಮರುಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Tiered Penalty system)ಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ:
|Time before departure
|Refund amount
|Deduction details
|72 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|ಗರಿಷ್ಠ ಮರುಪಾವತಿ
|ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ಥಿರ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕ
|72 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳು
|75% ಮರುಪಾವತಿ
|ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರದ 25% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
|24 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು
|50% ಮರುಪಾವತಿ
|ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರದ 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
|8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
|ಶೂನ್ಯ ಮರುಪಾವತಿ
|
ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವಾಲಯವು "Cornering of tickets"ನಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?
ರದ್ದತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಂಡೋ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ "ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಷನ್" ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಅವರ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 2.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.