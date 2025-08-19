IRCTC: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಗೇಜ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

IRCTC big updates : ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ದರ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆದೇಶ : ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಘೋಷಣೆ
ಹೌದು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಿಯೋಗಿ, ಸುಬೇದಾರ್ಗಂಜ್, ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ತುಂಡ್ಲಾ, ಅಲಿಗಢ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗೋವಿಂದಪುರಿ ಮತ್ತು ಇಟಾವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೋವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ..?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿಗೆ 70 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿಗೆ 50 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ, ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿಗೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎರಡನೇ ಸೀಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ತೂಕದ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.