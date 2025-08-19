English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಗೇಜ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

IRCTC luggage new rules : ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತೂಕ ಮಿತಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಂತೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:58 PM IST
    • ಹೊಸ ತೂಕ ಮಿತಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
    • ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
    • ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು..

Trending Photos

ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
camera icon6
Shiva Parvati Rashi
ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon7
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
camera icon7
blood sugar
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
camera icon8
Turtle Ring
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಮೆ ಉಂಗುರ : ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ
IRCTC: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಗೇಜ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!

IRCTC big updates : ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ದರ ವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು 18 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆದೇಶ : ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಘೋಷಣೆ

ಹೌದು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಸಿಯೋಗಿ, ಸುಬೇದಾರ್‌ಗಂಜ್, ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ತುಂಡ್ಲಾ, ಅಲಿಗಢ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗೋವಿಂದಪುರಿ ಮತ್ತು ಇಟಾವಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೋವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಕಾನೂನು ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ..?

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿಗೆ 70 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿಗೆ 50 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ, ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿಗೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗೆ 40 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ/ಎರಡನೇ ಸೀಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ತೂಕದ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Train ticketIRCTCindian railwayTrain Ticket Booking

Trending News