/ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್

IRCTC new updates : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ರದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ : ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೂ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಉಳಿದರೆ, ಆ ಸೀಟನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅತ್ತ ರೈಲ್ವೆಗೂ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
IRCTC ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PRS) ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸೀಟುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬುಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅನಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.