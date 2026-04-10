IRCTCಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೇವಲ ₹14 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 7 ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ..

IRCTC temple tour package: ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ IRCTC ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊರತಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 14 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ 7 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು ಮೇ 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಜನಗಾಂವ್, ಕಾಜಿಪೇಟೆ, ವಾರಂಗಲ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ, ಮಧಿರಾ, ವಿಜಯವಾಡ, ತೆನಾಲಿ, ಓಂಗೋಲ್, ನೆಲ್ಲೂರು, ಗುಡೂರು ಮತ್ತು ರೇಣಿಗುಂಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2ನೇ ದಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.3ನೇ ದಿನ ನೀವು ಕೂಡಲನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನದ ನಂತರ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4ನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಧುರೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 5ನೇ ದಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
6ನೇ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 7ನೇ ದಿನ ನೀವು ಚಿದಂಬರಂ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು.