  • IRCTCಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೇವಲ ₹14 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 7 ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ..

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ IRCTCಯು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:41 PM IST
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon8
Shukra Gochar
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
camera icon6
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
EPFO New Rules
ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕೊನೆ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದಿತ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು.. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..
camera icon7
ಕೊನೆ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದಿತ್ತು, ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು.. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..
IRCTC temple tour package: ರಜಾದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ IRCTC ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊರತಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 14 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ 7 ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಟೂರ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು ಮೇ 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಜನಗಾಂವ್, ಕಾಜಿಪೇಟೆ, ವಾರಂಗಲ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ, ಮಧಿರಾ, ವಿಜಯವಾಡ, ತೆನಾಲಿ, ಓಂಗೋಲ್, ನೆಲ್ಲೂರು, ಗುಡೂರು ಮತ್ತು ರೇಣಿಗುಂಟ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಖರೀದಿಸಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

2ನೇ ದಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.3ನೇ ದಿನ ನೀವು ಕೂಡಲನಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನದ ನಂತರ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

4ನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಧುರೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 5ನೇ ದಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಭೀತಿಯೇ.. ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ 75% ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

6ನೇ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಬೃಹದೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 7ನೇ ದಿನ ನೀವು ಚಿದಂಬರಂ ನಟರಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾಪಸ್‌ ನಿಮ್ಮರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

