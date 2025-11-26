IRCTC: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

IRCTC New Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ 3 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ:
ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜುಲೈ 01, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Indian Railway Rules: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಇ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ
ತ್ವರಿತ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕಡ್ಡಾಯ:
2025ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಜುಲೈ 15, 2025 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೊಸ ನಿಯಮ:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಸಿ ವರ್ಗದ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 3-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ, ನೀವು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತತ್ಕಾಲ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- RCTC Confirm Ticket: ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಡುವ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ..!
ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ:
ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ಎಸಿ ದರ್ಜೆಯ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 11:30 ರವರೆಗೆ ಎಸಿಯೇತರ ದರ್ಜೆಯ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್!
ಇದಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.