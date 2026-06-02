Indian Railways: ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ದಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇತ್ತ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ (Railway Department) ಕೂಡಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (Tatkal Ticket Booking) ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡ ಇಲಾಖೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, IRCTC ಅಧಿಕೃತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಪ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ IRCTC ಬದಲಿಗೆ 'RailOne' ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ. ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ IRCTC ಮತ್ತು RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಹಲವು ಆಪ್ಗಳು!
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಿಬುಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ UTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ರೈಲ್ ಮದದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಆಪ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯ ಐಟಿ ವಿಭಾಗವಾದ "ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್" (CRIS) ಈ ಹೊಸ RailOne ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಹಲವು ಸೇವೆ!
RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ "ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್" ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರೈಲಿನ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, PNR ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಈ ಆಪ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
IRCTC ಮತ್ತು RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾರೀ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ತತ್ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಎರಡೂ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್: RailOne ಡಿಸೈನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. IRCTCಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, RailOne ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್: 2025ರ ಜುಲೈನಿಂದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದಾಗುವ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು RailOne ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತತ್ಕಾಲ್ನಂತಹ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ IRCTC ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ RailOne UI ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ತತ್ಕಾಲ್ಗೆ IRCTC ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.