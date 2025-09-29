English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC: ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನೀವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ರೈಲಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೂ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, IRCTC ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 29, 2025, 09:48 AM IST
  • ಆಗಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ IRCTC 'ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್' ಸೇವೆ
  • ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅವಲಂಬಿಸಿ 56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು
  • ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ

IRCTC Circular Journey Ticket: ಆಗಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ IRCTC 'ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್' (Circular Journey Ticket) ಎಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಟ್ಟು 56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.

56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೀಡುವ 'ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್' ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ನೀವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಯಾಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಡುವೆ ಎಂಟು ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 56 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.‌

ಬಹು ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹು ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್- ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ - ತಿರುಪತಿ - ಬೆಂಗಳೂರು - ಚೆನ್ನೈ - ಭದ್ರಾಚಲಂ ರಸ್ತೆ - ಹೈದರಾಬಾದ್.. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಹೀಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ IRCTCಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ?

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ವರ್ಗವನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿರಾಮಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.  

