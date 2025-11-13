English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ... ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮವೇನು!

EPFO Rules: ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇರುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:25 PM IST
  • ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
  • ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ?
  • ಈ ಕುರಿತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳೇನು

ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ... ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮವೇನು!

PF withdrawal Tax Rules:  ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ... 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲ್ಲ UAN

ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ದರವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ದರವು ಸರಿಸುಮಾರು 34.6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು 7 ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

