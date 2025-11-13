ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ... ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮವೇನು!

PF withdrawal Tax Rules: ಇಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO) ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದಸ್ಯರು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಹಣವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ದರವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ದರವು ಸರಿಸುಮಾರು 34.6 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಖಾತೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.