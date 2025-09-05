English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವೋ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವೋ?

2020 ರಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ದೈನಂದಿನ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ (ರೂ. 3000 ರಿಂದ ರೂ. 50000 ವರೆಗೆ) ಆಧರಿಸಿ ಕವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕವರ್ ಮೊತ್ತವು ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯ 100 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 5, 2025, 04:56 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
  • ವಯಸ್ಸು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವೋ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವೋ?

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸಣ್ಣ ಕವರ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ.ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿವೆ.ಆಗಲೂ, ತಜ್ಞರು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.10 ಲಕ್ಷದ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 14-15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಮೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಈಗ ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಿವಾ ಬುಪಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ನಿವಾ ಬುಪಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರೀಶೂರ್ 3.0 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಮೂಲ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿವಾ ಬುಪಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

2020 ರಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ದೈನಂದಿನ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ (ರೂ. 3000 ರಿಂದ ರೂ. 50000 ವರೆಗೆ) ಆಧರಿಸಿ ಕವರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕವರ್ ಮೊತ್ತವು ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆಯ 100 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇ 15, ಶೇ 20, ಅಥವಾ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸಹ ಪಾವತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್‌ನ 'ಎಲಿವೇಟ್' ಯೋಜನೆಯು 'ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಕೇರ್' ರೈಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 17,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಲಿವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು 30,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಝಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಲಿಸಿ ಬಜಾರ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಿಂಘಾಲ್, 'ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕವರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀತಿಗಳು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸರಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಅಗತ್ಯವೇ? ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವೇ?

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಕವರ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.'ನಾಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.10, 20, 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕವರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ನಂತರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಅಮಿಕಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಥ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಸು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.'ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಮಾ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

 

