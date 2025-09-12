English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ..!

700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ 750 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಶೇಕಡಾ 8 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:32 PM IST
ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ..!

ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು: 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ 750 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಶೇಕಡಾ 8 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೇಕಡಾ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ: ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು.

ಮಾತುಕತೆಯ ಶಕ್ತಿ: ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮರುಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಪೂರ್ವ-ಅನುಮೋದಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪೂರ್ವ-ಅನುಮೋದಿತ ಸಾಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲೌಂಜ್ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳು, ವೇಗದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು,ಅತಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

