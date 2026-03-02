English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್!

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್!

Israel Iran Conflict imapact Petrol Price Hike: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌, ಇರಾನ್‌ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:30 PM IST
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ!
  • ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ‌ ಬಲು ದುಬಾರಿ
  • ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹15ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್!

Israel Iran Conflict imapact Petrol Price Hike: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸಂಘರ್ಷ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹೌದು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯುದ್ಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದೇಕೆ?
* ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ: 
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಕುವೈತ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೈಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

* ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ: 
ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೈನಂದಿನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ನಡುವಿನ ಕಿರಿದಾದ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇರಾನ್‌ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವು ಈ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದೂ ಸಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು 85% ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.. 
ಇರಾನ್:- 0.4%
ರಷ್ಯಾ:-41.48%
ಒಮಾನ್ ನಿಂದ:- 0.96%
ವೆನಿಜುವೆಲಾ:- 1.41%
ಕುವೈತ್:-2.68%
ನೈಜೀರಿಯ:- 2.89%
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್:-7.14%
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ 8.04%
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ:-8.34%
ಇರಾಕ್:-16.26%
ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ:-10.78%

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತೈಲವನ್ನು US ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹5 ರಿಂದ ₹15 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್‌ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹4 ರಿಂದ ₹12 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

