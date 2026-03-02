ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1600, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತು; ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!!

Stock Market Updates: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಹರಿದಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,634.27 (2.01%) ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 79,652.92ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ 505.80 (2.01%) ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,672.85ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸುಮಾರು 423 ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, 2,720 ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 73 ಷೇರುಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
NSE ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, BEL ಶೇ.0.92, ಸನ್ಫಾರ್ಮಾ ಶೇ.0.58, ONGC ಶೇ.0.55 ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೇಲ್ ಷೇರು ಶೇ.0.19ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ LT ಶೇ.6.71, INDIGO ಶೇ.5.61, ADANIPORTS ಶೇ.5.50, JIOFIN ಶೇ.4.19 ಮತ್ತು ಶೇ.3.88ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ
ಸೋಮವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.9.37ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $79.70ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 20% ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಸಾಗಣೆಯ ಶೇ.40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಸಾಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು
* NIFTY 24,672.85 -505.80 (2.01%)
* SENSEX 79,652.92 -1,634.27 (2.01%)
* BANKNIFTY 59,575.30 -953.70 (1.58%)
* MIDCPNIFTY 13,183.10 -308.35 (2.29%)