English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1600, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತು; ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!!

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1600, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತು; ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!!

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 2, 2026, 01:57 PM IST
  • ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ
  • ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ
  • ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.9.37ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Kendra Trikona Rajyoga
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
camera icon5
Supreme leader
ಖಮೇನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ.. ಅಂತ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಅವನ ಸಾವಿಗಾಗಿ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ..
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: 5 ಬಡ್ತಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ 1600, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್‌ ಕುಸಿತು; ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು!!

Stock Market Updates: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಹರಿದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣ: ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ₹42,500!

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,634.27 (2.01%) ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 79,652.92ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ 505.80 (2.01%) ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,672.85ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸುಮಾರು 423 ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, 2,720 ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 73 ಷೇರುಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

NSE ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, BEL ಶೇ.0.92, ಸನ್‌ಫಾರ್ಮಾ ಶೇ.0.58, ONGC ಶೇ.0.55 ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೇಲ್‌ ಷೇರು ಶೇ.0.19ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ LT ಶೇ.6.71, INDIGO ಶೇ.5.61, ADANIPORTS ಶೇ.5.50, JIOFIN ಶೇ.4.19 ಮತ್ತು ಶೇ.3.88ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Top scooters: 10 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು!

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ

ಸೋಮವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಶೇ.9.37ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $79.70ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 20% ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಸಾಗಣೆಯ ಶೇ.40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಸಾಗಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು

* NIFTY 24,672.85 -505.80 (2.01%)
* SENSEX 79,652.92 -1,634.27 (2.01%)
* BANKNIFTY 59,575.30 -953.70 (1.58%)
* MIDCPNIFTY 13,183.10 -308.35 (2.29%)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

share marketStock MarketIsrael Strikes IranUSAIran

Trending News