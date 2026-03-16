English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  IT ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು!

IT ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು!

Income Tax News: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 16, 2026, 11:32 AM IST
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  • ನಕಲಿ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!
  • ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಷಾರ್!

Trending Photos

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
West Bengal DA Arrears
DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!
camera icon6
gold forecast
ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!
EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
camera icon6
EPFO
EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಗೀತಾ?
camera icon5
Karna serial
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಗೀತಾ?
Income Tax News: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರು ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್‌ ಕಳ್ಳರ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಐಟಿ ಪಾವತಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್, SMS ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆದಾರರು  ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Income Tax Rules: ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ನಕಲಿ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಹಲವಾರು ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆದೇಶ, ‘ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ’ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 

ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಷಾರ್!
ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯುರೋದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಘಟಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಇ-ಪ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌.. ಹುಷಾರ್!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ರೀತಿ ವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲಾಖೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

1) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು @incometax.gov.in ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಡೊಮೇನ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

2) ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

3) ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ. ಲಿಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಚಡ್ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

4) ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್, ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ.

5) ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್‌ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

6) ಮೋಸದ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು webmanager@incometax.gov.in ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Income Tax noticeIT NoticeIT Alertincome taxIncome Tax Alert

Trending News