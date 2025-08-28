English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ರೈತರನ್ನು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿ.. ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಭ

ರೈತರು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 04:53 PM IST
  • ಜೂನ್–ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ.
  • ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು, 40–50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

pepper cultivation: ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಜ” ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಂದು ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ರೈತನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು
ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದ, ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು... ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫುಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಈ ಬಂಗಾರ

ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ
ಜೂನ್–ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಬಳ್ಳಿಯ ರೀತಿ ಹಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮರಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ಪ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ
ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು, 40–50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏಕರೆ ತೋಟದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3–4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸದಾ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಕಡಿಮೆ.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾವಿ ಪತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಳಿ-ಜ್ವರ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆದಾಯ ತರುವ ಬೆಳೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಇದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆದರೆ, ಒಂದು ತೋಟದಿಂದ ಎರಡು ಬೆಳೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ – ಈ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ರೈತನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆ.

 

