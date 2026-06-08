withdraw money from deceased person ATM: ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳದಂತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಟಿಎಂ (Automated Teller Machine) ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಟಿಎಂ ಪಿನ್ ನಂಬರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ (Unified Payments Interface) ನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮೃತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ನಾಮಿನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೀಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ನಾಮಿನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾಮಿನಿ ಆಗಿಯೂ ನೀವು ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೇ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವಾರಸುದಾರರ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಆಗಬಹುದು. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು.