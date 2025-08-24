ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಳು, ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಗಳಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ನೈಜ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಗುರುವಾರದಂದು 'ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025' ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಆಧಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) 2023ರ ಮೇ 22ರಂದು ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ TDS (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು 30% ದರದಲ್ಲಿ TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ ಮತ್ತು 194BA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಲಾಭವನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ:
2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ "ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ" ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ ಮತ್ತು 194BA ವಿವರ:
- ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೆಕ್ಷನ್ 194BA: ಗೆಲುವಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ (ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ) TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 2,000 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ರೂ. 50,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:
- ನಿವ್ವಳ ಗೆಲುವು: ರೂ. 50,000 - ರೂ. 2,000 = ರೂ. 48,000
- TDS: ರೂ. 48,000 ರ ಮೇಲೆ 30% = ರೂ. 14,400
- ಈ ರೂ. 14,400 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉಳಿದ ರೂ. 33,600 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮ2025ರ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, FY25ರಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವು ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ