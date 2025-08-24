English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR Filing 2025: ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಳು, ಕ್ವಿಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಳಿಂದ ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025ರಂದು ಸಂಸತ್ತು 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025' ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 24, 2025, 12:40 PM IST
  • ಆದಾಯವನ್ನು "ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು.
  • ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ: ನಿವ್ವಳ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ
  • ಸೆಕ್ಷನ್ 194BA: ಗೆಲುವಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಾಗ TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

Trending Photos

ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
camera icon5
bhudha gochar
ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಬುಧನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ!
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon7
Mahalakshmi Raja Yoga
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!
camera icon7
Astro Tips
ಈ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಶುಭ... ದುಡಿದ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು!
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
camera icon8
5 Rs Note Value
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
ITR Filing 2025: ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಳು, ಕ್ವಿಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್‌ಗಳಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ನೈಜ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಗುರುವಾರದಂದು 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ 2025' ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಆಧಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) 2023ರ ಮೇ 22ರಂದು ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ TDS (ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ) ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು 30% ದರದಲ್ಲಿ TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ ಮತ್ತು 194BA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಲಾಭವನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: 

2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ "ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ" ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ ಮತ್ತು 194BA ವಿವರ:

  • ಸೆಕ್ಷನ್ 115BBJ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ 30% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸೆಕ್ಷನ್ 194BA: ಗೆಲುವಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ (ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ) TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 2,000 ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ರೂ. 50,000 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:

  • ನಿವ್ವಳ ಗೆಲುವು: ರೂ. 50,000 - ರೂ. 2,000 = ರೂ. 48,000
  • TDS: ರೂ. 48,000 ರ ಮೇಲೆ 30% = ರೂ. 14,400
  • ಈ ರೂ. 14,400 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉಳಿದ ರೂ. 33,600 ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಷೇಧದ ಪರಿಣಾಮ2025ರ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, FY25ರಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವು ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author
itr filing 2025Income from online gaminghow to file return on gaming incomeIncome Tax returnonline gaming industry

Trending News