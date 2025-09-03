English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR Filing: ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

Financial benefits of Zero Return Filing: ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ TDS ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 3, 2025, 03:04 PM IST
  • ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಲಭ
  • ನೀವು ITR ಗಡುವಿನ ನಂತರವೂ ಇದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
camera icon6
Kendra Yoga
ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
camera icon5
Sridevi
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
camera icon7
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇದು ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಜನವರಿಯಿಂದ ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ಡಿಎ
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್ಒ: ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಪಿ‌ಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ITR Filing: ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಲಿ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರಲಿ, ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದವರಾಗಿರಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. 'ನನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾಕೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು?; ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು.ಆ ಮೂಲಕ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

 

ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025

ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೇನು? ಯಾಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು. ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದವರಿಗೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಲಭ: ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ITR ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

3. TDS ರಿಫಂಡ್: ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ TDS ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಫಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

4. ಗಡುವಿನ ನಂತರವೂ ಫೈಲಿಂಗ್: ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್‌ಗೆ ಗಡುವಿನ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ನೀವು ITR ಗಡುವಿನ ನಂತರವೂ ಇದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ITR ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:

1. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

2. E-Filing ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

3. Income Tax Return ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ITR-1 ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

4. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು, TDS ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ.

5. ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

6. ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ITR ಅನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಜೀರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ!

About the Author
Income Tax returnitr returnIncome Tax calculatorITR Filing FY 2024-25 Last Dateitr calculator

Trending News