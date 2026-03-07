English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ 80 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (5%, 10%, 15%) ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 7, 2026, 11:14 AM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು
  • ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ದರಗಳು ಹೇಗಿದೆ?

Trending Photos

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
camera icon7
Kiran Raj actor salary
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ!
camera icon7
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ!
ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು..
camera icon5
best health tips
ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು..
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon11
surya rahu conjunction effects
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 65 ರಿಂದ 80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ: 80 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಉದಾಹರಣೆ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ: ವೃದ್ಧರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: OPS ಮರು ಜಾರಿ.. ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ವಯೋಮಾನವಾರು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸು ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 80 ವರ್ಷ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಯ 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಹೊಸ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ದರಗಳು

* 65 ವರ್ಷದಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ - 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
* 70 ವರ್ಷದಿಂದ 75 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ - 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
* 75 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ - 15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ
* 80 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ - 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ)

ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನು?

60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ನಿವೃತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು, ಅವರು 70 ಅಥವಾ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು: ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು: 65 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಭರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: 5% ರಿಂದ 15%ರಷ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಲಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು

* ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

* 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳು "ವೃದ್ಧರ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ? 

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ವೃದ್ಧರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮನವಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Central Government PensionPension Hike NewsCentral Govt PensionersAdditional Pension Age 65Pensioner Welfare

Trending News