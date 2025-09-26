EPFO PF Withdrawal News: ನೌಕರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಿಗಂಟು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೌಕರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರು ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ-ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಹಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಸದ್ಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ:
ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸುವ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ನೌಕರರ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ:
ಮನೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿಯು ಅವರದೇ, ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ, ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ:
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 50%ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ EPFO ಸದಸ್ಯರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ಹಾಗು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುವಂತಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
