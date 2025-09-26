English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

EPFO News: ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ...? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 26, 2025, 11:00 AM IST
  • ಮನೆ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ನೌಕರರು ತಾವು ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ-ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

Trending Photos

ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
camera icon8
dawood ibrahim
ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ದಾವೂದ್‌ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಿನಿ ಲೋಕದ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಗೊಂಬೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನ!
ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

EPFO PF Withdrawal News: ನೌಕರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಣವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಡಿಗಂಟು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೌಕರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಣ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕೆಲ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ನೌಕರರು ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ-ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಹಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO: ನೀವು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರೇ... ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ... ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? 
ಸದ್ಯ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರು 58 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ: 
ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸುವ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ನೌಕರರ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ: 
ಮನೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿಯು ಅವರದೇ, ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ, ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಒಡೆತನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ನಿಯಮ: 
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ 50%ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಇಪಿಎಫ್ಒದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆ!

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ EPFO ಸದಸ್ಯರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 
 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ಹಾಗು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುವಂತಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ, ಕಡೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ?

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EPFO RulesEPFO NewsEPFOPFPF Withdrawal Rules

Trending News