2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಕುರಿತು ಕೆಲಸವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 30, 2025, 12:42 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
  • 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೇನು?
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ

2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೂಲಗಳ  ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಕುರಿತು ಕೆಲಸವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ : 
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈಗ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನೀವು ಲೋನ್ ಆಪ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವೇನು? :
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಲಿಂಕ್, ಹೊಸ ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ.   ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ  ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ, ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ : 
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.   8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರಂಭವು ದೇಶದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಂತೆ ಪಿಂಚಣಿ : ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ 11,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ! ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನುಮೋದನೆ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
- ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. 
- ಈ ಸಮಿತಿಯು ನೌಕರರ ಹೊಸ ವೇತನಗಳು, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
- ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. 
- ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವವರು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. 
- ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? : 
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಜೆಸಿಎಂ (ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಮಿತಿ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನೌಕರರ ಕಡೆ) ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದರು. 

ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. 2027 ರ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು 2028-29 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 
ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು 2.57 ರಷ್ಟಿತ್ತು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ  ಇದನ್ನು 1.92 ರಿಂದ 3.68 ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಡಿಎ ವಿಲೀನ: 
2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಡಿಎ 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಎ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್: 
ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಹು ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿರಬಹುದು. ಇದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ವೇತನ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು, ಒಟ್ಟು ವೇತನದಲ್ಲಿ 25% ರಿಂದ 40% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

